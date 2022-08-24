الصحة: لقاح كورونا لا يتعارض مع لقاح الإنفلونزا الموسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إنه لا يوجد أي تعارض بين أخذ لقاح فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية معا.

وأضاف في منشور توعوي أنه لكي يقوم لقاح كورونا والإنفلونزا برفع المناعة لمواجهة الفيروسات، ننصح بتلقي لقاح الإنفلونزا الموسمية لأنه آمن وقادر على الوقاية من أربع أنواع فيروسات متوقع انتشارها.

وأشار إلى أن مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) توصي بلقاحات الإنفلونزا السنوية لكل شخص يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، كما يعد التطعيم مهما خصوصا للأشخاص الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا ومن بينهم: (الحوامل - كبار السن - الأطفال الصغار الأشخاص المصابون بضعف جهاز المناعة).

وشدد "عبدالغفار" على أن اللقاح يحمي من الإصابة بالعدوى بنسبة 60% ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90%.

أوضح أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متواجد حاليا في فاكسيرا على مستوى الجمهورية، وكذلك يوجد في العديد من الصيدليات الخاصة.