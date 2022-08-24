لا تشتروا الأدوية عبر الإنترنت.. نداء مهم من "حماية المستهلك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

حذر المهندس أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، من شراء الأدوية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موضحًا أن البائع الذى يعرض منتجاته عبر مواقع التواصل الاجتماعى يبيع المنتج من خلال الصفحة وفي حالة قيامه بغلق الصفحة لا يمكن الوصول إليه.

ووجه رئيس جهاز حماية المستهلك، نصيحة للمواطنين بعدم الشراء من على صفحات السوشيال ميديا أى منتج مثل الأدوية لأن أغلب الأدوية مغشوشة وتكون نصب واحتيال.

ونصح حسام الدين فى تصريح خاص لمصراوي بعدم الشراء أي منتج إلا إذا كانت شركة معروفة، مشيرًا إلى أن من يشترى منتجات عبر الإنترنت من ستورز معروفة أو من متاجر تبيع أونلاين له نفس حقوق من يشترى منتجات من السوق التجاري العادي.​