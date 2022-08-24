الإنذار مطلع سبتمبر.. 6 فئات مستثناة من خطة الاستغناء بالكويت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

كشف مصدر بالاتحاد العام للمصريين بالخارج، عن الفئات المستثناه من خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت.

واستعرض المصدر لمصراوي، الفئات المستثناه من خطة التكويت على النحو التالي:

- الموظف غير الكويتي لأم كويتية.

- الموظفون من أبناء دول مجلس التعاون الخليجي.

- الموظفون غير محددي الجنسية.

- "البدون" المقيمون بصفة دائمة بالكويت بشرط تسجيلهم لدى الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

- موظفو الخدمات (سائق وخدمات مناولة).

- 50% من موظفي إدارة الجنائز العاملين في المقابر.

ووضعت وزيرة بلدية الكويت، خطة زمنية من 3 مراحل لتكويت الوظائف في البلدية وإنهاء عقود موظفي بلدية الكويت من غير الكويتيين خلال أسبوع:

- المرحلة الأولى بما لا يقل عن 33% وفترة الإنذار تبدأ من 1 سبتمبر المقبل.

- المرحلة الثانية بما لا يقل عن 33% وتبدأ من 1 فبراير 2023.

- المرحلة الثالثة وهو العدد المتبقي من الموظفين غير الكويتيين تبدأ في 1 يوليو 2023.

وعن أولى الفئات التي سيتم الاستغناء عنها، قال المصدر إنها تشمل الوظائف الإدارية ويشملهم أسماء مصريين، وذلك في إطار ضخ دماء جديدة في هذه الوظائف، مؤكدا أن الحكومة الكويتية رغم خطة "التكويت" فلن تستغني عن العمالة العادية ومهن المعمار إطلاقا كونها لا غنى عنها في الكويت.

وأشار إلى أن المصريين يعملون في جميع المهن المعروفة، بما فيهم العاملين في البلدية وموظفي شؤون إدارية ومحاسبين قانونيين ومستشارين وعمال وفنيين ومهن المعمار وغيرها من المهن الأخرى.

وكانت وزيرة البلدية وزير الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الكويت، رنا الفارس، وجهت كتابا إلى مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي يتضمن خطة "تكويت" وتمكين الكوادر الوطنية في بلدية الكويت.

وأصدرت الفارس في توجيهها بالعمل بخطة إحلال وتمكين للعناصر الوطنية، بالنسبة لجميع الوظائف العامة في بلدية الكويت، وفقاً لضابط زمني محدد، يتوافق مع احتياجات البلدية، ومتضمنةً التوجيه بإعداد خطة تدريبية شاملة تحقق الغاية المنشودة من تكويت العاملين في قطاعات بلدية الكويت، وإحلال الكوادر الوطنية القادرة على النهوض بعمل بلدية الكويت وتحسين أدائها بشكل عام، وذلك باعتبار أن الوظائف العامة هي خدمة وطنية لتحقيق المصلحة العامة، وفقاً النص المادة (26) من الدستور.

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