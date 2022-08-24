بالصور.. بروفات افتتاح ملتقي "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

انطلقت اليوم، بروفات حفل افتتاح ملتقى أولادنا الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة برئاسة سهير عبد القادر.

ويشارك في البروفات عدد من مواهب أولادنا من ذوي القدرات الخاصة، مع عدد من أطفال باليه مركز تنمية المواهب الفنية بدار الأوبرا، للانتهاء من عرض الافتتاح.

ويعد العرض الذي سيعلن عن تفاصيله قريبا من العروض التراثية الشهيرة التي تدمج بين وأولادنا ذوي القدرات، طلبة باليه مركز تنميه المواهب في أول تعاون فني مع دار الأوبرا هذا العام من إخراج الفنان الكبير وليد عوني.

يقام الملتقى نهاية الشهر المقبل، تحت رعاية رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي وبالتعاون مع وزارات الثقافة، التضامن الاجتماعي، وزارة السياحة والآثار والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، التخطيط والتنميه الاقتصاديه، الشباب والرياضة، الهجرة وشؤون المصريين بالخارج والمجلس القومي للمرأة وعدد من مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص.

وتنظمه مؤسسة «أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة» برئاسة عبدالقادر التي أكدت أن هذه الدورة ستشهد لقاء أولادنا من ذوي القدرات الخاصة مع فرق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، حيث يتم مشاركة الفرق الفنية- الإفريقية والصينية والعربية، للعام الثاني على التوالي.