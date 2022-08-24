بينهم جثة مجهولة.. مصدر أمني يكشف الحصيلة النهائية لضحايا حادث الدائري المروع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

كشف مصدر أمني مسؤول الحصيلة النهائية لضحايا حادث التصادم المروع الذي وقع أعلى الطريق الدائري، مساء الثلاثاء.

قال المصدر في تصريحات لمصراوي إن الحادث أسفر عن مصرع عمرو محمد حسن علي وجثة مجهولة الهوية تم إيداعها مشرحة مستشفى الهرم، لافتا إلى إصابة اثنين نقل أحدهما إلى مستشفى الهرم وآخر إلى الشيخ زايد التخصصي لإجراء أشعة مقطعية لافتا إلى تقديم الإسعاافات الأولية لآخرين بموقع الحادث ومغادرتهم.

المصابان هما محمود إبراهيم محمد منصور 41 سنة، كسر بالفخذ الأيسر وكسور متعددة بالضلوع من الناحية اليمنى، وعواد سمير عواد عبده 26 سنة يخضع للعلاج بقسم الجراحة العامة.

بدورها، دفعت الإدارة العامة للمرور بأوناش استغاثة وفرق إنقاذ بري تابعة للحماية المدنية لرفع سيارة نقل ثقيل "تريلا" دهست 6 سيارات ملاكي وأخرى ربع نقل أعلى وصلة دريم.

البداية تعود إلى تلقي مسؤول غرفة عمليات المرور إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى المتحف المصري الكبير بوصلة دريم.

انتقلت الخدمات الأمنية والمرورية إلى محل البلاغ، وتبين اصطدام تريلا و٦ سيارات ملاكي وسيارة ربع نقل على الطريق الدائري للقادم من طريق الوحات اتجاه الرماية.