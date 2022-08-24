جحيم الساعات الأربع.. سيارة السيول تعلن إخماد حريق ستوديو العدل جروب بشبرامنت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

4 ساعات من أعمال المجابهة سطر خلالها رجال الحماية المدنية بالجيزة ملحمة بطولية في التصدي لنيران حريق هائل التهم محتويات ستوديو العدل جروب بقرية شبرامنت التابعة لمركز أبو النمرس جنوب المحافظة، الثلاثاء.

8 سيارات إطفاء وخزانا مياه استراتيجيين سعة 35 طنًا اخمدوا الحريق مع بدء عملية التبريد تزامنا مع وصول سيارة السيول؛ لمنع تجدد النيران.

المعاينة الأولية بينت أن الحريق شبَّ في ستوديو تابع لإحدى شركات الإنتاج الفني والدعائي على مساحة 5 أفدنة عبارة عن منشآت خشبية مؤقتة بها بعض الأشجار بطريق الصليبة بمنطقة شبرامنت طريق الجبل.

حالة من الرعب انتابت سكان قرية شبرامنت التابعة لمركز أبوالنمرس إثر حريق هائل في أحد الاستوديوهات بطريق الجبل.

شهود عيان وصفوا الحريق "القيامة قامت" -كما أظهرت الصور الأولى من موقع الحريق- مؤكدين أن النيران ارتفعت لأمتار كما لو أنها ستعانق السماء في إشارة لشدتها.

ألسنة النيران امتدت إلى المنطقة المحيطة التي تحوي مساحة شاسعة من الأسجار والنخيل؛ لتزداد مهمة رجال الدفاع المدني صعوبة ومن ثم الاستعانة بتعزيزات إضافية من سيارات الإطفاء.

بدوره دفع اللواء جابر بهاء مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بـ8 سيارات الإطفاء وخزاني مياه استراتيجيين سعة 35 طنا تنسيقًا مع مدير قطاع الجنوب؛ للسيطرة على الحريق.