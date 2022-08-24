شكرا لقرائتكم خبر عن مدير مشروع المدينة التراثية بالعلمين الجديدة يستعرض معالم المنطقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الإعلامي يوسف الحسيني، تقريرًا تليفزيونيًا من مدينة العلمين الجديدة، يرصد المدينة التراثية، والتي تسلط الضوء على الإنشاءات والأماكن الترفيهية والسياحية التي تمثل متنفس للسكان والزائرين.

وقال المهندس عاطف أحمد عبدالعزيز، مدير المشروعات بالمدينة التراثية في مدينة العلمين الجديدة، إن المدينة التراثية مقامة على مساحة 260 فدان، وتضم عدد من المباني ذات التراث المعماري المميز مثل مسجد مالك الملك وكنيسة، وكذلك المنطقة الاقتصادية والتي تشمل عدد من المطاعم والمحال والمراكز التجارية ذات التصميم المميز والمساحة الكبرى، بالإضافة إلى المناطق الخضراء والفنادق وأيضًا الوحدات السكنية والبحيرة الصناعية بطول 2 كم وأرض للمعارض ومكتبة ومجمع متاحف، مشيرًا إلى إنه تم الانتهاء بنسبة تقارب 70% من هذه المشروعات.

ووجه الإعلامي يوسف الحسيني، خلال حلقته اليوم ببرنامج التاسعة المذاع عبر القناة المصرية الأولى مباشرة من مدينة العلمين الجديدة، المواطنين بضرورة زيارة مدينة العلمين الجديدة والتعرف على المعالم السياحية هناك، موضحًا أن المدينة تعد معلمًا بارزًا من معالم مصر السياحية.