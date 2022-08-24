شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الكهرباء: استهلاك "الشواحن" للتيار كبير.. ويجب فتح السخان قبل استخدامه بنصف ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك أجهزة كهربائية، لا نشعر أنها تسحب استهلاكا، ولكنها في حقيقة الأمر تسحب استهلاكا كبيرا، مثل شواحن الهواتف و"اللاب توب" وغيرهم.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامية إنجي القاضي، ببرنامج "مساء dmc" الذي يذاع على قناة "dmc": "أي جهاز كهرباء لم يتم وقفه من مصدر الكهرباء، يسحب كمية من الكهرباء، ومع كثرة الأجهزة في المنزل، فإن الاستهلاك يكون كبير بالتأكيد".

وقال: "أي جهاز يقوم بعملية التسخين مثل الأفران والميكرويف وغلاية المياه، يستهلك كهرباء بكمية كبيرة، ويمكن الاستغناء عنه باستخدام البوتوجاز، بالإضافة للغسالة الأوتوماتيك، تلك الغسالة بها برامج تسخين، وإذا لم نكن بحاجة لعملية التسخين يفضل فصله، ونفس الكلام ينطبق على غسالة الأطباق".

وتابع: "يفضل تشغيل سخان الكهرباء قبل استخدامه بنصف ساعة أو ثلث ساعة تقريبا، ولابد من فصله بعد ذلك لحين استخدامه مرة أخرى، وتلك الخطوة تساعد في حماية الجهاز نفسه".