شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: الأحمال تصل لـ 34 ألف ميجاوات والاحتياطى يتجاوز 13 ألف ميجا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الكهرباء و الطاقة المتجددة ، أن الاحمال على الشبكة القومية للكهرباء اليوم يتجاوز اليوم، الـ 34 ألف ميجا وات خلال وقت الذروة ، معلنة أن الحمل الأقصى بلغ 34 ألفا و200 ميجا وات.

واوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن القدرات الكهربائية المتاحة على الشبكة القومية للكهرباء بلغت 48 الف 300 ميجاوات ، موضحة أنه بلغ احتياطي القدرات الكهربائية 13 الف 850 ميجاوات.

و أشار البيان إلى أن الشبكة القومية شهدت استقرار كبير فى التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وذلك بعد التطوير الكبير الذى شهده قطاع الكهرباء على اثر الدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى.

و أوضحت الوزارة أنها تتلقى اى بلاغات على الخط الساخن 121 على مدار الساعة وكذلك المنصة الإلكترونية لخدمات الكهرباء الموحدة https://eservices.eehc.gov.eg/