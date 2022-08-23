شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الشورى البحريني" يشيد بجهود مصر لحماية الأمن القومي العربي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد رئيس مجلس الشورى البحريني علي بن صالح الصالح، بالجهود المخلصة والمساعي التي تبذلها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في سبيل دعم الوحدة العربية وحماية الأمن القومي العربي، ومساندة الخطوات التي تتخذها الدول العربية لحماية السلم والأمن بما يحفظ الاستقرار ويضمن تحقيق مزيدٍ من الازدهار والتنمية للدول والشعوب العربية.

وأكد الصالح - وفقا لوكالة أنباء البحرين "بنا" أن اللقاء الأخوي، الذي عقد اليوم الثلاثاء، بقصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة، بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني يجسد صورة من صور التكامل في الجهود والمساعي التي يبذلها قادة الدول العربية لفتح مسارات واسعة لتعزيز العمل العربي، وترسيخ التعاون المشترك بين الدول العربية.

وأشاد الصالح بما أكد عليه قادة الدول من عمق ومتانة الروابط الأخوية الراسخة بين البلدان الشقيقة الأربعة، وضرورة تطويرها والبناء على ما تحقق من أهداف وطموحات ترفد المصالح المشتركة التي تعود بالنفع على الدول والشعوب الشقيقة، مشيرا إلى أن اللقاء يأتي في وقت تتعاظم فيه الحاجة لتوحيد المواقف والرؤى بين الدول الشقيقة، خصوصًا مع التحديات والمعوقات التي تواجهها المنطقة وتمس ركائز الأمن والاستقرار وتقوّض الجهود التي تبذلها الدول لمواصلة مسيرة النماء والتقدم.

وأعرب الصالح عن اعتزازه بحرص قادة الدول الأربع الشقيقة على تعميق التشاور والتنسيق والتعاون، وفتح المزيد من آفاق العمل العربي المشترك، بما يساند ويدعم المجالات والقطاعات ذات العوائد الاقتصادية والتنموية، مشيرا إلى أن السلطة التشريعية تولي اهتمامًا كبيرًا بمساندة توجيهات ومواقف قادة الدول الأربع وما يؤكدون عليه من حرص لحماية حقوق الشعوب العربية، مؤكدًا الدور الذي تضطلع به الدبلوماسية البرلمانية في تفعيل الرؤى النبيلة لقادة الدول الشقيقة الأربع بما يرسخ ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك.