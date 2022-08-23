شكرا لقرائتكم خبر عن شباب ملتقى لوجوس يزور الكنيسة المرقسية بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - زار أعضاء ملتقى لوجوس الثالث لشباب الكنيسة القبطية الأرثوذكسية من حول العالم فى نسخته الثالثة، أمس الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية، وكان في استقبالهم القمص أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية، الذى قدم لهم شرحًا عن تاريخ الكاتدرائية وأسماء الآباء البطاركة المدفونين فيها كما نالوا بركة مارمرقس الرسول.

وتعرف الشباب على ملحقات الكاتدرائية، وهي الكلية الإكليريكية ومباني الخدمات، وعبروا عن سعادتهم بما رأوه، والذي يؤكد أن قلب الكنيسة القبطية هو في مصر.

ويقام ملتقى لوجوس للشباب في نسخته الثالثة في مركز لوجوس بوادي النطرون، تحت شعار back to the roots ويشارك فيه هذا العام ٢٠٠ من الشباب ينتمون لـ ٣٥ إيبارشية من إيبارشيات الكرازة المرقسية من كافة أنحاء العالم.