شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن زايد: سعدت بمشاركة إخواني القادة فى لقاء العلمين التشاوري الأخوي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد في تغريدة على تويتر بعد اللقاء الذى جمعه بالرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين: "سعدت بمشاركة إخواني القادة لقاء العلمين التشاوري الأخوي .. دولة الإمارات ماضية في التنسيق الفاعل مع الأشقاء لتعزيز العمل العربي المشترك ودعم الجهود المخلصة لتحقيق الاستقرار والتنمية والازدهار في المنطقة".

واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي في قصر الرئاسة بمدينة العلمين الجديدة ضيوف مصر الكرام، الأشقاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، والملك عبد الله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.