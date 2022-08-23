شكرا لقرائتكم خبر عن دانيال روبنستين يتولى مهمة القائم بأعمال السفير الأمريكى بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السفارة الأمريكية بالقاهرة اليوم، الثلاثاء، أن السفير دانيال روبنستين تولى مهامه كقائم بأعمال السفير الأمريكي في جمهورية مصر العربية مؤقتا، وبهذه الصفة، سيعمل السفير روبنستين كرئيس للبعثة وأكبر مسؤول حكومي أمريكي في مصر، وستستأنف السيدة نيكول شامبين، التي شغلت منصب القائمة بأعمال السفير الأمريكي. منذ مارس 2022، مهامها كنائبة لرئيس البعثة.

شغل السفير روبنستين سابقًا منصب سفير الولايات المتحدة في تونس منذ 2015 وحتى 2019، كما شغل منصب المبعوث الأمريكي الخاص لسوريا، ونائب مساعد الوزير بمكتب الاستخبارات والبحوث بوزارة الخارجية الأمريكية؛ والقنصل العام ورئيس البعثة بالقدس؛ وكرئيس لوحدة المراقبين المدنيين في القوة المتعددة الجنسيات والمراقبين في سيناء في مصر؛ ونائب رئيس البعثة في عمان بالأردن.

تخرج السفير روبنستين من جامعة كاليفورنيا في بيركلى، وهو يجيد التحدث باللغة العربية بطلاقة.