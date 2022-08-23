شكرا لقرائتكم خبر عن سفير مصر بباكستان يشارك بمراسم استقبال أول رحلة تجارية لشحن البضائع بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك السفير د. طارق دحروج سفير جمهورية مصر العربية لدى جمهورية باكستان الإسلامية مساء الأحد الماضى، فى مراسم استقبال الرحلة الأولى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى EgyptAir Cargo من لاهور إلى القاهرة، وتعتبر هذه الرحلة أول رحلة تجارية لشحن البضائع بشكل مباشر بين مصر وباكستان.

وقد حملت الطائرة المصرية على متنها حوالى 45 طن من البضائع المختلفة تشمل فواكه وملابس وأجهزة رياضية سيتم شحنها لاحقاً – بواسطة شركة مصر للطيران للشحن الجوى – للولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

وكان الوكيل التجارى لشركة مصر للطيران للشحن الجوى فى باكستان قد أكد على هامش الاحتفالية بوصول الرحلة، أن الشركات الباكستانية، خاصة العاملة فى مجال إنتاج الملابس والأجهزة الرياضية، تسعى للاستفادة من خط مصر للطيران الجديد لتسهيل عملية نقل منتجاتها للأسواق الأفريقية والولايات المتحدة وكندا من خلال شبكة خطوط مصر للطيران.



جانب من مراسم الاستقبال



جانب من مشاركة سفير مصر لدى باكستان في مراسم الاستقبال



سفير مصر لدى اسلام اباد خلال المشاركة فى مراسم الاستقبال



سفير مصر لدى باكستان يشارك في مراسم استقبال أول رحلة تجارية بين مصر وباكستان



السفير المصرى لدى إسلام أباد خلال حضور مراسم الاستقبال