شكرا لقرائتكم خبر عن التموين تتعاقد على شراء 240 ألف طن قمح روسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقدت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على على كمية 240 ألف طن قمح روسي شحن فترات شحن من 20 سبتمبر حتى 10 أكتوبر ومن 11 حتى 30 أكتوبر ومن 21 أكتوبر حتى 10 نوفمبر وذلك تعزيزا للأرصدة الاستراتيجية للبلاد من القمح المستورد.

وتستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لإضافة مبلغ الدعم الاستثنائى للأسر الأكثر احتياجا على بطاقات التموين، وسيتم الصرف اعتبارا من أول سبتمبر المقبل، لعدد 9.1 مليون أسرة، حيث سيتم صرفها في صورة سلع من الحزمة التموينية لمدة 6 أشهر، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تقرر صرف هذا الدعم الاستثنائي لـ9.1 مليون أسرة من الفئات الأولى بالرعاية وفقا لمعايير تحديد الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية، وهم من الأرامل والمطلقات وكبار السن، ومستفيدي معاش "تكافل وكرامة" ،مع زيادة الدعم التموينى للأسر الأكثر احتياجا بمبالغ تتراوح من 100 جنيه و200 و 300 جنيه طبقًا لعدد الأسر الموجودة على بطاقة الدعم لتوفير الحماية الاجتماعية لهم.

ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، بتوفير السلع السلع التموينية للمواطنين بعد الزيادة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للأسر الأولى بالرعاية على أن يتم بدء الصرف اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل وسيتم صرف زجاجة زيت 800 جرام لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 4 زجاجات للبطاقة الواحدة، وصرف 2 كيلو سكر لكل فرد على بطاقة الدعم وبحد أقصى 8 كيلو سكر للبطاقة الواحدة، وصرف 1 كيلو أرز للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن أربعة و2 كيلو للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 افراد فأكثر، كما شمل التوجيه صرف عبوة مكرونة 800 جرام للبطاقة التى يقل عدد أفرادها عن 4 وصرف 2 عبوة 800 جرام مكرونة للبطاقة التى يصل عدد أفرادها إلى 4 أفراد فأكثر مع حق المواطن في صرف باقي المستحق من الدعم من أصناف قائمة السلع والتى زادت ب 5 سلع جديدة وهى مسلى نباتى" سمنة" ودقيق معبأ؛ وطحينة بيضاء وتونه، ومربى ليصل عدد السلع التى تصرف لمنافذ التوزيع إلى 30 سلعة مع عدم تجاوز إجمالي السلع المشتراة لرصيد الدعم التمويني المقرر .

كما يسمح للمواطن بصرف حزمة السلع طبقًا لاحتياجاته وفيما لا يتجاوز خمسة جنيهات عن مبلغ الزيادة المقرر للبطاقة، وانه من حق المواطن في صرف مستحقاته التموينية بحد اقصى 4 مرات في الشهر من المنفذ التمويني كما وجه الوزير قطاع الرقابة بالوزارة بمتابعه صرف السلع للتأكد من جودتها ووصولها لمستحقيها والتزام منافذ الصرف بالنسب المقررة للمواطنين على بطاقة الدعم لافتا الى أن المخزون الاستراتيجي من السلع يتجاوز 6 أشهر في كل السلع، وأن زيادة عدد السلع المنصرفة لمنافذ التوزيع تساهم في تلبية احتياجات المواطنين من كل السلع وتمكنه من الاختيار حسب متطلباته.