تنسيق الجامعات 2022.. تعرف على البرامج الدراسية فى جامعة بنها الأهلية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - تبدأ الدراسة أكتور المقبل فى جامعة بنها الأهلية ضمن قائمة 12 جامعة أهلية جديدة، وفيما يلى ننشر قائمة البرامج والمجالات الدراسية التى ستبدأ بها الدراسة فى جامعة بنها الأهلية.

• كلية الهندسة تقدم برامج (هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات).

• كلية علوم الحاسب تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضي والمعزز).

• كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال).

• كلية الفنون البصرية والتصميم تقدم برامج (التصميم الداخلي والأثاث، فنون الميديا والإعلام، النحت والتشكيل المعماري والترميم).

• كلية الطب تطرح (برنامج الطب البشري).

وكانأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والمُشرف العام على مكتب التنسيق، صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الطلاب المُتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات الأهلية الجديدة المنبثقة عن الجامعات الحكومية بلغ حتى الآن 8000 طالب على موقع التنسيق الإلكتروني www.tansik.egypt.gov.eg للعام الجامعي الجديد 2022/2023.

وأكد السيد عطا انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني، موجهًا الطلاب بضرورة كتابة رغباتهم بطريقة سليمة وصحيحة، مضيفًا أنه توجد إمكانية تعديل الرغبات حتى السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30/8/2022.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم فتح معامل الحاسب الآلي؛ لمساعدة الطلاب في عملية التنسيق الإلكتروني من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة ظهرًا طوال فترة التنسيق.

وأكد المُتحدث الرسمي أنه على الطلاب سرعة الانتهاء من تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق، نظرًا لأن الموقع سوف يُغلق في تمام الساعة السابعة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 30 أغسطس الجاري، إيذانًا بانتهاء المرحلة الأولى للتنسيق بالجامعات الأهلية.