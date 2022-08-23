التحقيق في غرق طفلين بنيل الجيزة.. والتقرير الطبي: الوفاة نتيجة إسفكسيا الغرق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب -صابر المحلاوي:

تجري النيابة لعامة بالجيزة، التحقيق في وفاة طفلين غرقا بنهر النيل، وطلبت النيابة، سرعة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، لمعرفة عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وكشف التقرير الطبي الخاص أن الوفاة نتيجة إصابتهما بـ"إسفكسيا" الغرق، وتبين من مناظرة الجثتين عدم وجود أي إصابات بهما.

واستمعت النيابة لأقوال أسرة الطفلين للوقوف على أسباب وملابسات الحادث، وصرحت النيابة بالدفن عقب الإنتهاء من التشريح.

وأكدوا أسرتيهما أنهم لم يشتبهوا في الحادث جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

تلقت غرفة العمليات بالإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة إشارة من إدارة شرطة النجدة بغرق شابين بنهر النيل، بشارع البحر الأعظم بالجيزة، فتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أمرت بما سبق.