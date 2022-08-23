الأم وعيالها تحت الركام.. التصريح بدفن ضحايا عقار "أبو حشيش" المنهار (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - رمضان يونس:

صرحت نيابة جنوب القاهرة الجزئية، اليوم الثلاثاء، بدفن 3 جثامين لأم وطفليها "ضحايا عقار أبو حشيش"، الذي انهار فجر أمس الإثنين بحي حدائق القبة بالقاهرة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا بانهيار عقار مكون من 3 طوابق بمنطقة عزبة أبو حشيش بحدائق القبة.

انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية لمكان البلاغ وتبين وجود سكان العقار 5 أسر أسفل المنزل جميعهم نجوا إلا أم وطفليها، تم رفع ركام المنزل المنهار واستخرج سكان العقار.

الحادث المأساوي أسفر عن مصرع ربة منزل وطفليها، وإصابة زوجها بكسور وكدمات متفرقة، ونقلوا جميعهم إلى مستشفى الدمرداش العام.

عقب الانهيار شكلت محافظة القاهرة لجنة هندسية لمعاينة المنازل المجاورة للعقار المنهار؛ منعا لحدوث أي انهيارات أخرى بالمنطقة.