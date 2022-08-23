القوى العاملة: تشكيل لجنة لمراجعة بيانات العمالة غير المنتظمة وفرص العمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزارة القوى العاملة، إن الوزير حسن شحاتة، اجتمع صباح اليوم الثلاثاء بوكلاء الوزارة، رؤساء الإدارات المركزية لمناقشة طبيعة عمل كل إدارة والتحديات التي تواجهها، ورؤيتها المستقبلية.

وبحسب بيان اليوم، وعد الوزير، بعقد اجتماعات منفردة مع كل إدارة على حده لبحث كافة الملفات، وتنفيذ خطط العمل، التي من شأنها إعادة الثقة بين المواطن و"الوزارة"، وإيصال رسالة مفادها أن "الوزارة" -التي هي جزء من الدولة -حريصة على تقديم أفضل الخدمات للمواطن بشكل كريم وآدمي، مؤكدا أهمية التحلي بالمصداقية في عرض المعلومات والبيانات، والخدمات، خاصة فيما يخص ملفات فرص العمل، والعمالة غير المنتظمة، والتدريب والتشغيل، ومتابعة شكاوى المواطنين، وغيرها.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير حسن شحاتة مع قيادات الوزارة، وذلك لاستعراض مهام عمل كل إدارة مركزية والإدارات التابعة لها، وبحث آليات تطوير أعمال كل إدارة والإدارات المناظرة لها بمديريات القوى العاملة بالمحافظات.

وأوضح الوزير، أن وزارة القوى العاملة وزارة خدمية ومن أبرز أولوياتها توفير فرص العمل الحقيقية واللائقة للشباب من الجنسين وتأهيلهم وتدريبهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل الداخلي والخارجي، بالتعاون مع أجهزة التفتيش في المديريات ومنشآت القطاع الخاص والاستثماري داخل نطاق المحافظات.

وأشار الوزير، إلى أهمية التوسع في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عدد من تلك الفئة تمهيداً لتقديم كافة سبل الرعاية لهم، موجهاً بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 ألف عامل غير منتظم، حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق، ومتابعة المنح التي تصرف للرعاية الصحية والاجتماعية، والتي تصرف بالأعياد والمناسبات.

كما وجه "شحاته" بضرورة تقديم كافة الخدمات للمواطنين وجميع المتعاملين مع الوزارة في أفضل صورة ممكنة تيسيراً عليهم بهدف إعادة الثقة بين المواطن والوزارة، مؤكدا أن المواطن المصري هو عصب التنمية وجوهر بناء الجمهورية الجديدة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتواصل المنتظم مع المواطنين، وتقديم أفضل الخدمات لهم في مجال عمل الوزارة.

وشدد الوزير، على أهمية متابعة مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، لمتابعة سير العمل في مختلف القطاعات من تفتيش عمل، وتفتيش السلامة والصحة المهنية، والتشغيل، والتدريب المهني، وتنظيم علاقات العمل بين طرفي الإنتاج.

حضر اللقاء، خالد أبوبكر رئيس الإدارة المركزية لرعاية القوى العاملة، ومحمد ابراهيم رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وسهير الليثي رئيس الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية، وإيمان عبد الغني رئيس الإدارة المركزية لنظم المعلومات والتحول الرقمي، ومجدي عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون العمالة غير المنتظمة، وحمدي جابر رئيس الإدارة المركزية للتشغيل ومعلومات سوق العمل، والمهندس أيمن قطامش رئيس الإدارة المركزية للتدريب المهني، ومنال عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، وآمال عبد الموجود رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، وإيهاب عبد العاطي المستشار القانوني لوزارة القوى العاملة.