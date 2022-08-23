هل الأمر مكايدة سياسية؟.. طلب إحاطة بشأن رفض السلطات الليبية أغذية مصرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم عباس السادات، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الصناعة والتجارة، والصحة، والزراعة، بشأن ما يتردد عن تكرار رفض السلطات الليبية شحنات مصدرة من مصر عبارة عن أغذية وعصائر ومنتجات زراعية وصناعية؛ بحجة عدم مطابقتها للمواصفات.

وقال عضو مجلس النواب: حتى الآن لم تفصح أية جهة مصرية رسمية عن مدى صحة أسباب هذا الرفض من عدمه.

وتساءل النائب في طلب الإحاطة: أين مسؤولية هيئة سلامة الغذاء والرقابة على الصادرات والحجر الزراعي المصري؟

وشدد النائب على ضرورة الكشف عن صحة ما يتحجج به الجانب الليبي، وما إن كان كلامًا حقيقيًّا، أم هو نوع من المكايدة السياسية؛ خصوصاً في الوقت الذي نتحدث فيه عن أهمية زيادة التصدير لبعض الدول المجاورة مثل ليبيا.