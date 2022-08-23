لا تنساقوا وراء الشائعات.. أول رد من "الزراعة" بشأن رفض ليبيا صادرات مصرية زراعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد السعداوي:

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في الإدارة المركزية للحجر الزراعي، أن إجمالي الصادرات الزراعية المصرية إلى ليبيا هذا العام بلغت نحو ٦٣ ألفًا و١٨١ طنًّا، حتى منتصف أغسطس الجاري.

وقال الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، إنه في ما يخص صادرات الفلفل إلى دولة ليبيا هذا العام، تم تصدير ٩ شحنات، ولم يصل أي إخطارات رسمية برفض أية شحنات حتى الآن، لافتًا إلى أنه لم يتم فحص أو تصدير أية شحنات زراعيو؛ سواء فلفل أو غيره من منفذ السلوم إلى ليبيا للشركة المذكور اسمها في البيانات المنسوبة إلى السلطات الليبية والمتداولة على صفحات التواصل الاجتماعي؛ مما يؤكد أن هذه الشحنة المشار إليها لم يتم تصديرها بالطرق القانونية حيث إنه لم يتم فحصها من الحجر الزراعي المصري.

وأضاف العطار: بالنسبة إلى محصول الجوافة، فإنه لم يتم تصدير أية شحنات لمحصول الجوافة إلى ليبيا نهائيًّا منذ بداية هذا العام وحتى اليوم، لافتًا إلى أن كل ما يثار عبر بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول رفض شحنات جوافة مصرية من قِبل الحجر الزراعي بليبيا، ليس له أي أساس من الصحة.

وأوضح رئيس الحجر الزراعي المصري أن حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى دولة ليبيا متميزة، ولا تواجه أي عوائق، حيث بلغ إجمالي الصادرات المصرية إلى ليبيا خلال عام ٢٠٢٠ نحو ٦١ ألفًا و٩٠٠ طن، وخلال عام ٢٠٢١ بلغت نحو ٨٩ ألفًا و٧٩٥ طنًّا.

وأهابت الوزارة بوسائل الإعلام ضرورة تحري الدقة واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات، منعًا لإثارة البلبلة.