وضع مأساوي متكرر.. طلب إحاطة بشأن سوء معاملة ذوي الهمم في مراكز الفحص

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تقدم الدكتور عباس السادات، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة، بشأن سوء المعاملة والتعنت الذي يواجهه ذوو الاحتياجات الخاصة -ذوو الهمم- في مراكز الفحص.

وقال السادات، في طلب الإحاطة، اليوم الثلاثاء، إن ذوي الهمم يعانون طول إجراءات الفحوصات ودفع تكاليف مالية كبيرة فوق طاقتهم وتأخير الحصول على النتائج بالشهور، في وضع مأساوي يتكرر معهم؛ ليس فقط في مراكز الفحص وإنما في العديد من الأماكن التي يترددون عليها يوميًّا لإنهاء خدماتهم دون أية مراعاة للجانب الإنساني على الرغم من تأكيدات الدولة مرارًا رفع درجات الاهتمام بهم إلى أقصى درجة، وهذا أيضًا دور المجلس القومي لذوي الإعاقة والمجلس القومي لحقوق الإنسان؛ من أجل إنهاء معاناة هؤلاء اليومية، كما يجب على الدولة وبشكل عاجل اتخاذ كل ما يلزم لتصبح كل خدماتهم وعلاجهم في وزارة الصحة بأقصى سرعة ومجانًا وبأولوية مطلقة.