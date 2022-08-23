زراعة 100 مليون شجرة.. تفاصيل لقاء وزير التنمية المحلية و4 محافظين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استقبل اللواء هشام أمنة، وزير التنمية المحلية، عددا من المحافظين بمقر الوزارة بالدقي، وهم اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، واللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية.

وقدم وزير التنمية المحلية الشكر للمحافظين لحرصهم على التواصل الدائم معه للاطمئنان على حالته الصحية بعد تعرضه لحادث مروري الأسبوع الماضي حتى تماثله للشفاء تماما.

وشهدت اللقاءات تناول واستعراض عدد من الملفات الخدمية التي تهم المواطنين ومتابعة تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء فيما يخص المشروعات التنموية الجارية على أرض المحافظات لسرعة الانتهاء منها بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لمواطني مختلف محافظات الجمهورية.

وأكد اللواء هشام أمنة أهمية المتابعة المستمرة من المحافظين لمعدلات تنفيذ المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" ومبادرة زراعة 100 مليون شجرة، وغيرها من المشروعات التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع باقي الوزارات والجهات بالدولة لسرعة دخول تلك المشروعات الخدمة.

وخلال اللقاءات أعرب المحافظون عن تمنياتهم بالتوفيق والنجاح لوزير التنمية المحلية خلال الفترة المقبلة والتعاون والتنسيق بصورة مستمرة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بما يحقق صالح المواطن والوطن.