شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة توضح أعراض الإصابة بالأنفلونزا.. وتؤكد: اللقاح متوفر بفاكسيرا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان، عن أعراض الإصابة بالأنفلونزا والتى تتمثل فى ارتفاع درجة الحرارة والقشعريرة والسعال، بالإضافة إلى التهاب الحلق والصداع والإرهاق، وتابعت : قد يعانى البعض من الإسهال والقئ.

وقالت وزارة الصحة والسكان: عادة ما تأتى الأنفلونزا فجأة، وغالبا ما يشعر المصابون بها ببعض أو كل هذة الأعراض، مشيرة إلي أن اللقاح متوفر بفروع فاكسيرا .



أعراض الإصابة بالأنفلونزا

وأوضح الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: اللقاح يحمى من الإصابة بالعدوى بنسبة 60 % ومن العدوى الشديدة بنسبة تتجاوز 90%، مشيرا إلى أن اللقاح متوفر في فاكسيرا وفى العديد من الصيدليات العامة والحرة .

وبالنسبة للقاح الأنفلونزا قال: يستغرق تكوين المناعة ما يقرب من أسبوعين بعد الحصول على اللقاح، ولكن يمكن للجسم الاستفادة من اللقاح حتى إذا أخذته بعد بدء موسم الأنفلونزا، وتابع: لا ننصح بلقاح الأنفلونزا لمن أصيبوا بحساسية شديدة عند تلقى لقاح الأنفلونزا سابقا .

وتابع: يفضل استشارة الطبيب والمتابعة معه و"يُعطى لقاح الإنفلونزا الموسمية بداية من عمر 6 شهور ولمن هم أول مره لهم تلقى اللقاح وعمرهم بين 6 شهور إلى 9 سنوات، بواقع جرعتين بينهم شهر، ولمن هم فى عمر 9 سنوات فما فوقها جرعة واحدة" وأضاف: لجميع الأعمار الجرعة ثابتة وهى 2/1 مل (الجرعة كاملة)، أيا كان السن أو عدد الجرعات، ولا يوجد تقسيم للجرعة.