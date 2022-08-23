شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أعمال توسعة الطريق الدائرى المرحلة الثانية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل المرحلة الثانية من مشروع تطوير الطريق الدائرى، من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري، فى المسافة من تقاطع الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعى حتى تقاطع الدائرى مع الإسكندرية الصحراوي، وقطاعات الإسكندرية الصحراوي /وصلة الواحات والمريوطية /المنصورية بإجمالي طول 34 كم.

ويعرض الخليج 365 صورا لمشروع توسعة الطريق الدائرى المرحلة الثانية.

وتم الانتهاء من اعمال تطوير وتوسعة المرحلة الاولى بطول 76 كم من اجمالي 110 كم، حيث تساهم أعمال التطوير والتوسعة والصيانة الشاملة، في رفع مستوى الخدمة لمستخدمي الطريق، واستيعاب أحجام المرور الكبيرة المتدفقة عليه على مدار اليوم، بالإضافة إلى تقليل زمن الرحلة لمستخدمي الطريق، وتقليل استهلاك الطاقة للمركبات، فضلًا عن الحد من الآثار البيئية السلبية.



أعمال التطوير والتوسعة للطريق الدائري



أعمال توسعة الطريق الدائرى المرحلة الثانية



أعمال توسعة الطريق الدائرى



أعمال توسعة المرحلة الثانية من الطريق الدائرى



المسافة من اسكندرية الصحراوي وحتى الواحات



المسافة من المريوطية وحتى المنصورية



تقاطع الفريق إبراهيم العرابي



جانب من أعمال توسعة الطريق الدائرى



طريق الخدمة