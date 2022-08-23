شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 31.9 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها تسجيل تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال السنة المالية 2021/2022 ارتفاعاً بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار (مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/2021).

كما شهدت الفترة أبريل/يونيو 2022 ارتفاع التحويلات بمعدل 3.0% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار (مقابل 8.1 مليار دولار خلال الفترة المناظرة).

وسجلت تحويلات شهر يونيو 2022 نحو 2.8 مليار دولار (مقابل نحو 2.9 مليار دولار خلال شهر يونيو 2021).. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأنباء.

الأرصاد: طقس شديد الحرارة بكافة الأنحاء غدا.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأربعاء، ارتفاع طفيف بالحرارة مع استمرار ارتفاع الرطوبة النسبية على مدار اليوم يزيد من الاحساس بارتفاع درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2: 4 درجات، ليكون الاحساس بالطقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وجنوب الصعيد، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل الحرارة رطب ليلا على السواحل الشمالية حار رطب على باقى الأنحاء .

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية ، أن غدا يشهد نشاط رياح أحيانا على بعض المناطق مما يقلل الاحساس بارتفاع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة ليلا ، مع وجود فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الأربعاء: القاهرة العظمى 37 درجة والمحسوسة 40 والصغرى 26 درجة، والإسكندرية العظمى 33 والمحسوسة 36 درجة والصغرى 25 درجة، ومطروح العظمى 31 درجة والمحسوسة 35 درجة والصغرى 23 درجة، وسوهاج العظمى 41 درجة والمحسوسة 42 درجة والصغرى 27 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والمحسوسة 43 درجة والصغرى 27 درجة، وأسوان العظمى 43 درجة والمحسوسة 44 درجة والصغرى 29 درجة.

الإسكان: بدء تسليم دفعة جديدة من وحدات سكن مصر بالعبور الجديدة.. الأحد

صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، سيبدأ يوم الأحد الموافق 28/8/2022، وحتى يوم الخميس الموافق 3/11/2022، في تسليم دفعة جديدة ( 432 وحدة ) من وحدات عمارات سكن مصر بمنطقة 2600 فدان بالمدينة، وذلك وفقاً للمواعيد المقررة من الجهاز.

وأوضح المهندس أحمد علي، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 111، يوم الأحد 28/8/2022، ووحدات العمارة رقم 112، يوم الثلاثاء 30/8/2022، ووحدات العمارة رقم 122، يوم الأحد 4/9/2022، ووحدات العمارة رقم 123، يوم الثلاثاء 6/9/2022، ووحدات العمارة رقم 124، يوم الأحد 11/9/2022، ووحدات العمارة رقم 125، يوم الثلاثاء 13/9/2022.

وأضاف أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 110، يوم الأحد 18/9/2022، ووحدات العمارة رقم 109، يوم الثلاثاء 20/9/2022، ووحدات العمارة رقم 108، يوم الأحد 25/9/2022، ووحدات العمارة رقم 107، يوم الثلاثاء 27/9/2022، ووحدات العمارة رقم 126، يوم الأحد 2/10/2022، ووحدات العمارة رقم 127، يوم الثلاثاء 4/10/2022.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 118، يوم الأحد 9/10/2022، ووحدات العمارة رقم 119، يوم الثلاثاء 11/10/2022، ووحدات العمارة رقم 120، يوم الأحد 16/10/2022، ووحدات العمارة رقم 113، يوم الثلاثاء 18/10/2022، ووحدات العمارة رقم 114، يوم الأحد 23/10/2022، ووحدات العمارة رقم 121، يوم الثلاثاء 25/10/2022.

وزير المالية: لن يتم خصم أو رد الضريبة إلا للفواتير الإلكترونية فقط

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، انضمام كل الشركات العاملة في مصر لمنظومة الفاتورة الإلكترونية فى ديسمبر هذا العام، وأنه اعتبارًا من الأول من أبريل 2023، لن يتم الاعتداد فى إثبات التكاليف أو المصروفات عند تقديم الإقرارات الضريبية، أو خصم أو رد ضريبة القيمة المضافة إلا بالفواتير الإلكترونية فقط وسيتم إهدار ما دون ذلك.

قال الوزير، إننا نجحنا فى تطبيق منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، وتم رفع أكثر من 313 مليون وثيقة إلكترونية حتى الآن، موضحًا أن هذه المنظومة المتطورة جنبًا إلى جنب مع الأنظمة الإلكترونية الأخرى تسهم فى تحقيق العدالة الضريبية بين مختلف الممولين ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الاقتصاد الرسمى وزيادة حجم الناتج المحلي لمصر، واستيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة.

أضاف الوزير، أن منظومة «الفاتورة الإلكترونية»، ترتكز على التبادل اللحظي لبيانات الفواتير بصيغة رقمية دون الاعتماد على المعاملات الورقية لحصر المجتمع الضريبي بما يُساعد في تسهيل إجراءات الفحص الضريبي للشركات، في أقل زمن ممكن، وإنهاء زيارات الاستيفاء المتكررة، وفحص ملفات فواتير البيع والشراء إلكترونيًا، مع إمكانية الفحص عن بعد وتيسير إجراءات رد الضريبة، وعملية إعداد وتقديم الإقرارات الضريبية، إضافة إلي تعزيز المراكز الضريبية للشركات بوضعها في قائمة «المخاطر الضريبية المنخفضة»، وتبسيط إجراءات التسوية بين الشركات.

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أنه تم إعلان الجدول الزمنى لإلزام جميع الشركات المسجلة بالمأموريات الضريبية بكل المحافظات، بإصدار فواتير ضريبية إلكترونية عما تبيعه من سلع أو تؤديه من خدمات، وفقًا لقائمة الممولين المنشورة بالموقع الإلكترونى لمصلحة الضرائب «https://www.eta.gov.eg»، فى المرحلة الثامنة لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية، التى تتضمن أربع مراحل فرعية.

أسعار الذهب اليوم ترتفع 9 جنيهات وعيار 21 يسجل 1075 جنيها

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب في التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء عقب ارتفاع أسعار الذهب بحوالي 8 جنيهات ليسجل الذهب في مصر اليوم لعيار 21 حوالي 1075 جنيها، وذلك مع عودة الطلب المرتفع على الذهب في مصر.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 18 يسجل 921 جنيها.

عيار 21 يسجل 1075 جنيها.

عيار 24 يسجل 1228 جنيها.

الجنيه الذهب 8600 جنيه.

العلاج الطبيعى تقرر عدم قيد أى خريج من الجامعات الخارجية اعتبارا من 2023

قرر مجلس النقابة العامة للعلاج الطبيعي بجلسته المنعقدة يوم الجمعة الموافق 19/8/2022 بالموافقة بعدم قبول قيد أو الإعتراف بأى خريج بالجامعات الخارجية أياً كانت نوعها اعتبارا من عام 2023 وذلك لأسباب قانونية ومعايير وضوابط وضعها مجلس النقابة للحد من إنتشار ظاهرة حصول أبنائنا المصريين علي شهادات من الخارج ودراسة ووضع حلول جذرية مع المسئولين والتواصل والتعاون الوثيق علي أعلي المستويات للحد من هذه الظاهرة بالتعاون مع النقابات الطبية الأخرى التى تعانى نفس المعاناه .

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن ذلك حفاظا على استثمار التعليم داخل مصر نناشد الحكومة المصرية برجاء النظر في وضع حلول عاجلة لوضع حد لهجرة طلابنا الي الخارج من الحاصلين علي الثانوية العامة والأزهرية ذات المجاميع المنخفضة للتقدم للجامعات خارج مصر وتكبيد الأهالى مصاريف باهظة لتعليم أبنائهم بالخارج، فضلاً عن المعاناه الإقتصادية والنفسية ولقلق الأسر المصرية لغربة أبنائهم بالخارج، والتأكيد علي دعوة النقابات الطبية للإجتماع مع رئيس مجلس الوزراء والوزراء المختصين في هذا المجال للإتفاق النهائي وفقا للإتفاقات الدولية والتبادل الثقافي ومعاملة الدول بالمثل.