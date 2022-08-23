شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يودع رئيس وزراء العراق بمطار العلمين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع الرئيس عبد الفتاح السيسى بمطار العلمين ضيف مصر الكريم مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، استقبل بعد ظهر أمس، الإثنين، بمطار العلمين بحضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الامارات كلاً من الملك عبد الله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بزيارة ضيوف مصر الكرام في لقاء أخوى خاص، معرباً عن التقدير والمودة التي تكنها مصر قيادةً وشعباً للأواصر التاريخية الوثيقة التي تجمعها بأشقائها من الدول العربية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تبادل وجهات النظر بين الزعماء بشأن تعزيز مختلف جوانب العلاقات الثنائية والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة لتعزيز التعاون بينهم.