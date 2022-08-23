شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف السن المناسب للسماح للأطفال باستخدام الموبايل .. تفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت وزارة الصحة والسكان في منشور توعوى اليوم عن السن المناسب لاستخدام الموبايل للأطفال وقالت : أول عامين للطفل يمنع تمامًا من أن يجلس أمام الشاشات بوجه عام.

وقالت الصحة : فى أول عامين للصغير يجب عدم تعرضه للشاشات بوجه عام، سواء كانت هواتف محمولة أو شاشات تلفزيونية.

ونوهت بأن الحد الآقصى الذي يسمح فيه للصغير مشاهدة الشاشات ساعتين على الأكثر على مدار اليوم، ونصحت الأبوين بأن يراقبوا جيدًا المحتوى الذى يشاهده الصغير، لتجنب المحتويات التي قد تضر به.

جدير بالذكر، أن خصصت وزارة الصحة والسكان خط ساخن لاستشارة الأطباء النفسيين بالأمانة العامة للصحة النفسية 16328، ويمكن التواصل معهم للاستفسار عن كل ما يخص الصحة النفسية لكل أفراد الأسرة.