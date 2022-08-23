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شكرا لقرائتكم خبر عن التفسير وعلوم الحديث أبرز دروس مجالس الإقراء على كبار العلماء.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى فى أربعة علوم، وهى : "الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بمساجد الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، وسيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، ومسجد البقلى بأسيوط"، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع، ويأتى كتاب: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، وكتاب: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" فى مقدمة الكتب التى يتم قراءتها وشرحها فى هذه المجالس.
كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء بمادة الفقه وأصوله من مسجد السيد البدوى بطنطا التابع لمديرية أوقاف الغربية، حيث قام أ.د سيف قزامل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا بقراءة وشرح كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد، بحضور جمع غفير من المواطنين.
وبذلك يكون كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد، وكتاب "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للنسفى فى مقدمة كتب الإقراء بمجالس الإقراء بالأوقاف.
أقبال على مجلس الإقراء في المساجد
إقبال على مجلس الإقراء
مجلس الإقراء
مجلس الأقراء