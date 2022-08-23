شكرا لقرائتكم خبر عن التفسير وعلوم الحديث أبرز دروس مجالس الإقراء على كبار العلماء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلقت وزارة الأوقاف مجالس الإقراء على كبار العلماء بالمساجد الكبرى فى أربعة علوم، وهى : "الحديث وعلومه، والتفسير وعلوم القرآن، والفقه وأصوله، واللغة العربية، وذلك بمساجد الإمام الحسين، والسيدة نفيسة، وسيدنا عمرو بن العاص بالقاهرة، ومسجد البقلى بأسيوط"، وذلك فى إطار تكثيف وزارة الأوقاف وتنويعها لبرامجها التوعوية والتثقيفية بما يتسع لجميع رغبات وشرائح المجتمع، ويأتى كتاب: "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"، وكتاب: "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" فى مقدمة الكتب التى يتم قراءتها وشرحها فى هذه المجالس.

وقالت وزارة الأوقاف، إن فعاليات مجلس الإقراء انطلقت بمادة التفسير وعلوم القرآن من مسجد البقلى بأسيوط التابع لمديرية أوقاف أسيوط، حيث قام الدكتور محمد عبد المالك مصطفى نائب رئيس جامعة الأزهر بأسيوط بقراءة وشرح كتاب تفسير النسفى (مدارك التنزيل وحقائق التأويل)، بحضور الدكتور عاصم قبيصى مدير مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ مختار عيسى دياب وكيل مديرية أوقاف أسيوط، والشيخ محمد عبد اللطيف محمود مدير الدعوة، وجمع غفير من المواطنين.

كما انطلقت فعاليات مجلس الإقراء بمادة الفقه وأصوله من مسجد السيد البدوى بطنطا التابع لمديرية أوقاف الغربية، حيث قام أ.د سيف قزامل أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بطنطا بقراءة وشرح كتاب (بداية المجتهد ونهاية المقتصد) لابن رشد، بحضور جمع غفير من المواطنين.

وبذلك يكون كتاب "بداية المجتهد ونهاية المقتصد" لابن رشد، وكتاب "مدارك التنزيل وحقائق التأويل" للنسفى فى مقدمة كتب الإقراء بمجالس الإقراء بالأوقاف.