شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يستقبل سفير تايلاند لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الثلاثاء بمقر مشيخة الأزهر، بوتابورن إيوتوكسان، سفير تايلاند لدى القاهرة، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك.

وفي بداية اللقاء، قال فضيلة الإمام الأكبر إن الأزهر يعتز باستقبال الطلاب الوافدين في معاهده وفروع جامعته، ويبذل قصارى جهده لتأهيلهم ليصبحوا سفراء للأزهر في بلادهم بعد تخرجهم، مشيدا بمستوى الطلاب التايلانديين الدارسين في الأزهر، واندماجهم في مختلف الأنشطة والفعاليات التي تعقدها الجامعة وقطاع المعاهد الأزهرية.

من جانبه، أعرب السفير التايلاندي عن سعادته بلقاء شيخ الأزهر، متمنيا لفضيلته دوام الصحة والعافية، مشيرا إلى أن السفارة تتواصل مع الطلاب بشكل مستمر للوقوف على احتياجاتهم وتوفير الدعم اللازم لهم، مقدما الشكر لفضيلة الإمام الأكبر وللأزهر الشريف على رعاية طلاب تايلاند وتسهيل طلبات التحاقهم بالجامعة، وتوفير كل السبل التي تدفعهم للنجاح والتفوق.

واستعرض سفير تايلاند آخر مستجدات مجلس الطب التايلاندي المتعلق بطلاب تايلاند الدارسين في كليات طب الأزهر، والذي اتخذ عدة خطوات لاعتماد الأطباء التايلانديين المتخرجين من جامعة الأزهر والسماح لهم بمزاولة المهنة في تايلاند.