شكرا لقرائتكم خبر عن 25 ألف طالب يسجلون رغباتهم بتنسيق جامعة الأزهر.. وآخر موعد الخميس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل 25 ألف طالب وطالبة رغباتهم فى تنسيق جامعة الازهر لطلاب الثانوية الأزهرية، حيث يحق لـ 55 ألف طالب وطالبة ناجحين بالدور الأول من تسجيل رغباتهم.

كانت قد انطلقت أعمال تنسيق رغبات طلاب الثانوية الأزهرية الذين اجتازوا بنجاح امتحانات الدور الأول ولمدة خمسة أيام، تنتهي في السابعة مساء الخميس 25 من أغسطس؛ وذلك للالتحاق بكليات ومعاهد جامعة الأزهر.

يقوم الطالب بالدخول إلى موقع بوابة مصر الرقمية -خدمات تنسيق القبول بالكليات

يختار الطالب خدمات تنسيق الثانوية الأزهرية ثم يقوم بإدخال رقم الجلوس والرقم السري الخاص به، ثم يقوم بإدخال رغباته بالترتيب الذي يراه مع مراعاة قواعد التوزيع الجغرافي والإقليمي.

وتحيط الجامعة طلابها المتقدمين علمًا بأن معامل التنسيق متاحة أمامهم من التاسعة صباحًا وحتى الثالثة، كما يمكنهم التسجيل من الحاسب الشخصي طوال 24 ساعة؛ وقد وفرت الجامعة المعامل لمساعدة الطلاب والطالبات، ومنها: معامل كلية الهندسة بنات، ومعمل التنسيق الرئيسي بمبنى الهندسة الوراثية بكلية العلوم للبنين، ومعمل بالأمانة العامة بطنطا وآخر بالأمانة العامة بأسيوط، إضافة إلى جميع معامل التنسيق بجميع جامعات مصر والتي يمكن التعرف عليها من خلال الرابط: من هنا