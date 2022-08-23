شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد محطات الأتوبيس الترددى الجديد على الطريق الدائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنفذ وزارة النقل من خلال الهيئة العامة للطرق والكبارى، محطات الاتوبيس الترددى الجديد على الطريق الدائرى، ليعمل الاتوبيس وسط الطريق الدائرى بعد تخصيص حارتين بوسط الطريق الدائرى.

ويعرض الخليج 365 صورا لمحطات الاتوبيس الترددى الجديد، كما يتم تنفيذ مواقف للقضاء على الوقوف العشوائي للميكروباص على الطريق الدائري خاصة وان الحكومة ستوفر وسيلة نقل جماعي أخضر مستدام صديقة للبيئة وحديثة تقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب والمتمثلة في أتوبيسات BRT.

ويأتي تنفيذ مشروع BRT على الطريق الدائرى تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة التوسع فى تنفيذ شبكات وسائل النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة وتفقد الوزير عدد من محطات BRT والتي يبلغ عددها 47 محطة مثل محطات الزهراء والعزبة والجزائر والاوتوستراد والهضبة الوسطى وكارفور واكاديمية الشرطة والسلام والشرقية وكذلك عدد من المواقع المخصصة لشحن الاتوبيسات مثل: محطة الأتوبيس الترددي بمحور المشير والربط بينها وبين مونوريل العاصمة الإدارية

و سيصبح الطريق الدائرى 6 حارات للملاكي، ثم حارة داخلية مخصصة للأتوبيسات BRT ليصبح الإجمالى 7 حارات في كل اتجاه ما عدا كوبري المنيب الذي سيكون الإجمالي 8 حارات في كل اتجاه.



محطات الأتوبيس



محطات الأتوبيس الترددى



جانب من المحطة