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شكرا لقرائتكم خبر عن خطوات بسيطة تحمى أسرتك.. كيف تتجنب التعرض لماس كهربائى؟.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
خطوات بسيطة لحماية أسرتك من التعرض لماس كهربائي، داخل المنزل يكشفها الخليج 365 في النقاط التالية..
- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.
- قطع التيار الكهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.
- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.
- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.
- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.
- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.
- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.
- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.
- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.
- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.
- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة "الصينى" أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.
- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.