خالد عباس رئيسًا.. إعادة تشكيل مجلس إدارة العاصمة الإدارية خلال أيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أصبح مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية على موعد جديد لإعادة التشكيل بعدما قدم اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية الجديدة، استقالته من الشركة؛ ليتم ترشيح المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، لمنصب رئيس الشركة.

جاءت استقالة اللواء أحمد زكي عابدين، لأسباب صحية يمر بها ورغبته في الحصول على بعض الراحة، حيث يتولى منصب رئاسة الشركة من عام 2017.

ويعتبر المهندس خالد عباس من أبرز قيادات وزارة الإسكان؛ حيث يشغل منصب نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، ويتميز بالكفاءة والخبرات الفنية الممتدة لسنوات طويلة، التي ساعدته في وضع الرؤى والمشاركة في العديد من القرارات والتشريعات.

ويتمتع عباس بعلاقات واسعة وطيبة مع العديد من المستثمرين وشركات التطوير العقاري.

وستتم إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، وفقًا لمصادر مسؤولة، في اجتماع نهاية الشهر الجاري؛ حيث سيختار المجلس المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، لتولي رئاسة شركة العاصمة الإدارية.

ومن المتوقع أن يقود عباس عددًا من الملفات المهمة في العاصمة الإدارية؛ أهمها ملف طرح العاصمة الإدارية في البورصة خلال الفترة المقبلة، والطرح الجديد من الأراضي على المستثمرين لتنفيذ المشروعات العمرانية المتكاملة، والتشغيل الأول لبعض الأحياء والمشروعات خلال الفترة المقبلة، بجانب التجهيز للبدء في أعمال طرح المرحلة الثانية من العاصمة الإدارية.