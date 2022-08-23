حل جريمة قتل عمرها 34 سنة.. أبطالها أموات

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

في أكتوبر عام 1988، عثرت الشرطة الأميركية على جثة "آنا كين" وقت أن كان عمرها 26 عامًا في ظروف غامضة، بجانب طريق في ولاية بنسلفانيا.

ونشرت صحيفة (the Reading Eagle) المحلية في أميركا، في عام 1990 قصة على صفحتها الرئيسية عن جريمة القتل، طالبة المساعدة في الحصول على معلومات لحل لغز القضية.

وعندما شرعت السلطات الأميركية في التحقيق، جمعت عينات من الحمض النووي (دي إن آيه) من ملابس السيدة المقتولة، ولاحظ المحققون وجود بقايا من هذا الحمض تعود إلى رجل، لكن لم يعثروا على نتائج تتطابق مع أي شخص، بحسب شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

ولم يمض وقت طويل حتى تلقت الجريدة رسالة من شخص مجهول عرّف نفسه بـ"شخص مهتم"، وتضمنت الرسالة الكثير من التفاصيل عن الجريمة، وهذا ما دعا المحققين إلى الاعتقاد أن كاتب الرسالة هو القاتل. لكن السلطات كان تفتقر إلى الوسيلة التي تساعدها في الوصول إليه.

بعد مرور 34 عاما، تمكنت التكنولوجيا المطورة في مجال رصد الحمض النووي من إحداث اختراق في القضية، إذ حدد اختبار علم الأنساب الجيني هوية القاتل، من خلال فحص عينات الحمض النووي التي عثرت وقت الجريمة.

وقالت النتائج إن القاتل هو سكوت غريم الذي توفي نتيجة أسباب طبيعية عام 2018 بعمر 58 عاما، ويعتقد أنه كان يبلغ من العمر 26 عاما وقت ارتكاب الجريمة.

وذكرت الشرطة الأميركية أنها قارنت العينات الموجودة في الرسالة مع عينات أخرى من ملف سكوت، لتظهر النتائج متطابقة.