الأمن العام: ضبط 43 سلاح ناري و141 قضية مخدرات وتنفيذ 50 ألف حكم قضائي متنوع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتتمكن خلال 24 ساعة من ضبط 43 قطعة سلاح ناري، و141 قضية مخدرات، وتنفيذ 50875 حكم قضائي متنوع.

كما أسفرت الجهود عن ضبط 33 متهمًا هاربًا، و9 متهما في أعمال بلطجة، وضبط تشكيل عصابي ارتكبوا 4 حوادث، وضبط 190 دراجة نارية مخالفة، وضبط 20280 مخالفة مرورية متنوعة، وتم فحص 48 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 8 منهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري استمرار الحملات الأمنية.

يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.