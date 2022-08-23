ضبط شخص لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والاتجار بها في القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية، من ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها.

كانت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة حدائق القبة بمديرية أمن القاهرة قيام (عاطل، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم) بتصنيع الألعاب النارية بقصد الإتجار بها، مُتخذاً من الشقة سكنه مسرحاً لمزاولة نشاطه غير المشروع.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشقة سكنه، وعُثر بداخلها على (كمية من الألعاب النارية والمواد المستخدمة في تصنيعها)، وبمواجهته اعترف بقيامه بتصنيع المضبوطات للاتجار بها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما ضبط القائمين على تصنيع والإتجار.