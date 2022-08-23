شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء عدد من الكليات التكنولوجية ببعض الجامعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الدكتور مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء، قرار بإنشاء بعض الكليات التكنولوجية ومنها كلية تكنولوجيا صناعة الطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة برج العرب. كما قرر رئيس الوزراء، إنشاء كلية تكنولوجيا صناعة الطاقة وتكنولوجيا العلوم الصحية بجامعة بكلا من جامعات 6 أكتوبر التكنولوجية وسمنود التكنولوجية وأسيوط الجديدة التكنولوجية، وإنشاء كلية تكنولوجيا صناعة الطاقة وكلية الخدمات الفندقية والسياحية بجامعات شرق بورسعيد التكنولوجية وطيبة التكنولوجية.