شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات2022.. رابط الموقع الإلكترونى للتقدم للجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة ، ومن المقرر أن يستمر التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس.
http://www.tansik.egypt.gov.eg/
وسجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:
1 الطب 82%
2 طب الاسنان 80%
3 العلاج الطبيعى 78%
4 الصيدلة 74%
5 الطب البيطري 70%
6 الهندسة 68%
7 علوم الحاسب 62%
8 العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55