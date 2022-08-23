شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيق الجامعات2022.. رابط الموقع الإلكترونى للتقدم للجامعات الأهلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة ، ومن المقرر أن يستمر التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس.

http://www.tansik.egypt.gov.eg/