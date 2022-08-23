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تنسيق الجامعات2022.. رابط الموقع الإلكترونى للتقدم للجامعات الأهلية

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القاهرة - سامية سيد - ينشر الخليج 365 رابط موقع التنسيق الإلكترونى الذى يتيح للطلاب إمكانية تسجيل الرغبات للالتحاق بالجامعات الأهلية الجديدة ، ومن المقرر أن يستمر التقدم حتى يوم الثلاثاء المقبل 30 أغسطس.

 

http://www.tansik.egypt.gov.eg/

 

وسجلت الحدود الدنيا المقررة للقبول بكليات الجامعات الأهلية على النحو التالى:

 

1 الطب 82%

2 طب الاسنان 80%

3 العلاج الطبيعى 78%

4 الصيدلة 74%

5 الطب البيطري 70%

6 الهندسة 68%

7 علوم الحاسب 62%

8 العلوم الأساسية – التكنولوجيا الحيوية - تكنولوجيا العلوم الصحية - اللغات والترجمة – الاقتصاد والإدارة – التربية – الإعلام - الفنون التطبيقية - العلوم الأجتماعية - السياحة والفنادق - الحقوق والقانون – التمريض - الآثار – علوم سينمائية 55

 

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