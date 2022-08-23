شكرا لقرائتكم خبر عن صحف الكويت تبرز تأكيد الرئيس السيسى على الأواصر التاريخية مع الأشقاء العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرزت الصحف الكويتية الصادرة الثلاثاء، تأكيد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال لقائه الأخوي بقادة الإمارات والأردن والبحرين ورئيس الوزراء العراقي بمدينة العلمين على الأواصر التاريخية الوثيقة مع الأشقاء العرب.

وفي صحيفة الأنباء الكويتية وتحت عنوان "لقاء «الأخوة» بين قادة مصر والإمارات والبحرين والأردن والعراق والسيسي يؤكد «الأواصر التاريخية وثيقة مع الأشقاء العرب".

وقالت الصحيفة إن الرئيس السيسي، بحث مع قادة الإمارات والأردن والبحرين ورئيس الوزراء العراقي، تعزيز العلاقات الثنائية، والاستغلال الأمثل لجميع المجالات المتاحة، لدفع سبل التعاون بينهم.

وقالت صحيفة "الجريدة" وتحت عنوان "وحدة الصف والتعاون الاقتصادي" قالت الصحيفة إن مدينة العلمين المطلة على ساحل البحر المتوسط شهدت لقاء أخويًا بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والإمارات، تناول القضايا العربية، وركز على التبعات الاقتصادية للحرب الروسية - الأوكرانية، وموضوعات إمدادات الطاقة والأمن الغذائي والمائي بالمنطقة.

وتابعت الصحيفة أن اللقاء يُعد استكمالًا لقمة رباعية عقدتِ في العاصمة الأردنية عمان في مارس الماضي، شارك فيها قادة مصر والإمارات والأردن والعراق، وتشهد هذه القمة مشاركة البحرين لهذا التجمع الرباعي، إذ انضمت المنامة في يوليو الماضي إلى كل من مصر والأردن والإمارات، في آلية للشراكة الصناعية التكاملية لتنمية اقتصادية مستدامة، أطلقت في يونيو الماضي، بما يؤكد الشق الاقتصادي للقاء العلمين الأخوي.

وأشارت صحيفة "النهار" الكويتية وتحت عنوان "القادة بحثوا سبل تعزيز التعاون.. ومواجهة تبعات الحرب في أوكرانيا على المنطقة" إلى أن الملف الاقتصادي سيطر على أجواء اللقاء الأخوي الخماسي في مدينة العلمين، إذ بحث قادة مصر والإمارات والأردن والبحرين والعراق ملف التكامل الاقتصادي والمشاريع المشتركة بعدة مجالات في مقدمتها تصدير الطاقة، فضلا عن مناقشة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية على الاقتصاد العالمي خاصة إمدادات الطاقة، في ظل إصرار الدول الخمس على المضي قدما في التكامل الاقتصادي فيما بينها.