تطور جديد بشأن سد النهضة.. ارتفاع منسوب مياه البحيرة.. وخبير يشرح الوضع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

قال الدكتور عباس شراقي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة وخبير الموارد المائية إنه يوجد ارتفاع مؤقت في منسوب بحيرة سد النهضة.

وأضاف شراق]، عبر صفحته على فيسبوك، اليوم الثلاثاء: يواصل فيضان النيل الأزرق اندفاعه من أعلى الممر الأوسط (اتساع 255 م) لسد النهضة بمعدل 600 مليون م3/يوم، والذي لا يستطيع مرور كامل الفيضان مما يؤدي إلى زيادة المخزون مؤقتا حوالي 2 مليار م3 عند منسوب 603 أمتار فوق سطح البحر بدلا من 600 متر عند توقف التخزين يوم 11 أغسطس الجاري، ليصل إجمالي التخزين إلى 19 مليار متر مكعب.

وتابع خبير الموارد المائية: ستعود البحيرة إلى مستواها عند نهاية التخزين الثالث وهو 600 متر فوق سطح البحر بإجمالي 17 مليار م3 وذلك في النصف الثاني من سبتمبر القادم.