شكرا لقرائتكم خبر عن قبل تركيب محطة طاقة شمسية أعلى سطح منزلك.. اعرف أهم 9 معلومات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - إذا كنت من محبى الطاقة النظيفة وتسعى لتكون صديقا للبيئة وتقلل استهلاك الكهرباء وتخفيض الانبعاثات الحرارية وتفكر فى تركيب محطة خلايا شمسية، عليك أولا أن تعرف أهم 9 معلومات قبل البدء فى التنفيذ.

أولا : عليك معرفة حجم النظام الشمسي، الذي تحتاج إليه فهناك بعض العوامل التي تحدد حجم هذا النظام ، على رأسها كمية الكهرباء التى تستخدمها ، والميزانية التى ستخصصها للتركيب، وكذلك المنطقة المتاحة للتركيب ، وهل تود أن يكون هذا النظام كاملا لتغطية استهلاكك من الكهرباء بالكامل أم سيغطى جزءا من الاحتياجات فقط.

ثانيا: عليك أن تعرف ما هى تكلفة تركيب نظام خلايا شمسية بالمنزل، فالأسعار تتراوح بين 16 إلى 20 ألف جنيه، لربط نظامك بشبكة الكهرباء حيث تشمل هذه القيمة المعاينة والتصميم والتركيب .

ثالثا: مهم جدا أن تعرف العمر الافتراضي لمحطة الطاقة الشمسية المنزلية، حيث إنه يصل إلى 25 عاما تقريبا، وان عاكس التيار “الإنفرتر” يتراوح عمره الافتراضى من 7 إلى 10 سنوات تقريبا.

رابعا: لابد أن تعرف أنه فى وقت الغيوم والأمطار فإن ألواح الطاقة الشمسية لا تتأثر وتظل نتج الكهرباء، لكن إنتاج الكهرباء لا يكون بنفس كفاءة الصيف.

خامسا: إن كانت التكلفة عالية فعليك أن تعرف أنك ستسترد هذه التكلفة سريعا، حيث تتراوح فترة الاسترداد من 6 إلى 8 سنوات تقريبا، طبقا لمتوسط تعريفة الكهرباء الحالية التى اقرتها الحكومة، و ستنخفض مع تعديل التعريفة.

سادسا: بالنسبة للصيانة، فألواح الطاقة الشمسية لا تحتاج لصيانة، وعليك ان تنظفها على الأقل مرة كل أسبوعين، وتفحص الكابلات والتوصيلات لتجنب حدوث اى ضرر حال إنخفاض إنتاج الكهرباء، وفى هذه الحالة عليك استبدال بعض المكونات.

ثامنا: لابد أن تحدد عدد الألواح التي نحتاجها من اجل تركيب محطة شمسية اعلىمنزلك وتكلفتها، وهذا العدد يتوقف طبقا لحجم الاستهلاك اليومي لك من الطاقة الكهربائية، وايضا تحتلف قيمة الإنشاء للمحطة طبقا لقدرتها الإنتاجي، لكن المتوسط احيانا يتراوح بين 600 إلى 800 ألف جنيه للمحطة المنشأة في منزل أو فيلا.

تاسعا: لا تلجأ لأى شركة، ولكن عليك أن تعرف الشركات التى منحتها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، شهادات تأهيل، وهذه الشركات يصل عددها حوالى 200 شركة مصرية تقريبا.