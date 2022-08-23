الشروط ورابط التقديم.. تفاصيل المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

أطلقت الحكومة المصرية مسابقة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية وذلك بالتزامن مع قرب موعد مؤتمر المناخ cop27 في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.

وينشر الخليج 365 تفاصيل المبادرة وآليات وشروط التقديم فيها وموعد إعلان النتائج، على النحو التالي

رابط التقديم

يمكن التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونيا من خلال رابط التسجيل، من هنا:

أهداف المبادرة

1- التأكيد على جدية التعامل مع البعد البيئي وتغيرات المناخ في إطار تحقيق أهداف التنمية المستدامة والتحول الرقمي من خلال تقديم مشروعات محققة لهذه الأهداف.

2- وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة لها، من الداخل والخارج.

3- التوافق مع أهداف مصر في التعامل مع التغير المناخي وتحديات البيئة من خلال مشروعات محققة على أرض الواقع.

4- تعظيم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي.

5- تمكين جميع محافظات مصر والوصول إلى مختلف الفئات مجتمعيا وجغرافيا.

6- نشر الوعي المجتمعي حول تحديات التغير المناخي وقدرات التكنولوجيات الحديثة.

7- تمكين المرأة في مجال مواجهة تحديات التغير المناخي والبيئة.

8- دمج كافة أطياف المجتمع في إيجاد حلول لتحديات التغير المناخي والبيئي.

الفئات المستهدفة للمشروعات

تستهدف المبادرة المشروعات الخضراء الذكية والتي تقع ضمن الفئات التالية:

1- فئة المشروعات كبيرة الحجم.

2- فئة المشروعات المتوسطة.

3- فئة المشروعات المحلية الصغيرة (حياة كريمة).

4- فئة المشروعات المقدمة من الشركات الناشئة.

5- فئة المبادرات والمشاركات المجتمعية غير الهادفة للربح.

6- المشروعات التنموية المتعلقة بالمرأة وتغير المناخ والاستدامة.

شروط وآليات المشاركة

يتم التقدم للمشاركة في المبادرة للشركات والأفراد والمؤسسات إلكترونيا من خلال رابط التسجيل على أن تستوفي المشروعات كافة الشروط التالية:

1- أن يكون المشروع "أخضر وذكي" طبقا لمعايير التقييم المنصوص عليها لكل فئة.

2- يتقدم كل مشروع في الفئة المناسبة وفقا لحجم المؤسسة وطبيعة عملها (غير ربحية/ تختص بالمرأة).

3- يكون قد تم بالفعل تنفيذ المشروع أو أحد مراحله أو تم تنفيذ نموذج تجريبي prototype أو أن يكون المشروع قابلا للتنفيذ ويلبي احتياجات ملحة في المحافظة أو يتضمن عنصرا ابتكاريا.

4- يكون المشروع داخل النطاق الجغرافي للمحافظة المشاركة بها.

موعد إعلان النتائج

يتم إعلان قائمة المشروعات الفائزة في قمة المناخ خلال شهر نوفمبر 2022 المقبل، على أن يتم تحكيم المشروعات المتأهلة على المستوى الوطني لاختيار 18 مشروعات فائزة.

وتأتي المبادرة في إطار جهود مصر لرئاسة واستضافة مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27، والجهود الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة في سياق تنفيذ رؤية مصر 2030 من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الإستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050.

ويتم تنفيذ المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بمحافظات الجمهورية كمبادرة رائدة في مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة على مستوى المحافظات للمشروعات الخضراء الذكية وجذب الاستثمارات اللازمة لها.