"معلومات الوزراء" يستقبل وفدًا من دارسي "أكاديمية ناصر العسكرية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:

استقبل مركز المعلومات، اليوم الاثنين، وفداً من الدارسين بأكاديمية ناصر، وذلك بالمقر الرئيسي للمركز.

وتأتى الزيارة في إطار سلسلة من الجولات والزيارات الميدانية، التي تنظمها الأكاديمية بشكل دوري لدارسيها داخل أجهزة ومؤسسات الدولة المختلفة للتعرف على آليات وضع ورسم استراتيجيات التعامل وإدارة الأزمات والحد من المخاطر على كافة المستويات.

وتم خلال الزيارة إطلاع وفد الأكاديمية على عرض تقديمي كامل عن رؤية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار وأهدافه الاستراتيجية، ومحاور عمله الرئيسية، وأهم الإدارات والوحدات والمراكز واللجان التابعة له ومجالات عملها، والإمكانيات والخبرات التي يتمتع بها في مجالات دعم القرار، الإتاحة المعلوماتية، والتواصل المجتمعي مع المؤسسات والجهات المختلفة، وكذلك أحدث أنشطته وإصداراته المختلفة ودوره في منظومة دعم متخذ القرار في مصر.

كما شهدت الزيارة أيضًا اطلاع الوفد على عرض تقديمي عن المنظومة الوطنية لإدارة الأزمات والكوارث، استمع خلالها لشرح تفصيلي عن دور قطاع إدارة الأزمات والكوارث والحد من المخاطر بالمركز ومهامه في مواجهة الأزمات والكوارث من خلال اعتماده على منظومة وطنية متكاملة على المستوى القومي ترتكز على إطار مؤسسي متكامل، وغرفة عمليات مركزية تضم ممثلين عن أجهزة وهيئات الدولة المعنية، وتتيح الاتصال المباشر بجميع الوزارات والمحافظات على مستوى الجمهورية من خلال شبكة (الفيديو كونفرانس)، وتأتى كعنصر رئيسي ضمن تكوين هذا القطاع، حيث يهدف القطاع إلى إعداد الاستراتيجيات والخطط القومية والسيناريوهات في هذا المجال، وكذلك تأسيس نظام وطني للإنذار المبكر بالأزمات قبل وقوعها، فضلاً عن رفع الوعي المجتمعي لبناء ثقافة سليمة للتعامل معها.

وعقب ذلك تم اصطحاب وفد الأكاديمية في جولة تعريفية داخل المركز تفقد خلالها كياناته وقطاعاته المختلفة، بدأت بزيارة مكتبة المركز للتعرف على أحدث المقتنيات بداخلها والخدمات التي تقدمها، وكذلك أنشطتها في مجال تنمية الكوادر البشرية المتخصصة وشباب الخريجين في مجال المكتبات ودعم البحوث، ودورها في تقديم الخدمات الاستشارية لتطوير المكتبات المصرية باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وكذلك دورها في إثراء البنية المعلوماتية وإتاحتها لمجتمع المستفيدين.

واختتم الوفد جولته بزيارة مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام بالمركز، للتعرف على أهم أنشطته التي يقوم بها وطبيعة عمله وأهدافه وتاريخ نشأته ودوره في قياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية لرسم صورة متكاملة لمتخذ القرار المصري حول نبض الرأي العام.

الجدير بالذكر، أن أكاديمية ناصر العسكرية تضطلع بدور هام في مجال إعداد وتأهيل كوادر متميزة سواء من قادة وضباط القوات المسلحة والعاملين المدنيين بالدولة لشغل الوظائف العليا على المستوى الوطني أو للوافدين من الدول العربية والإفريقية في مختلف العلوم العسكرية والاستراتيجية والسياسية والاجتماعية، فضلاً عن المساهمة في كل ما يتعلق بالدراسات العسكرية العليا والبحث العلمي في المجال العسكري والمجالات الأخرى التي ترتبط بتدعيم المقومات الاستراتيجية للدولة المصرية.

على الجانب الآخر، تتمثل مهمة مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، والذي يعد مركز فكر الحكومة المصرية، في دعم اتخاذ القرار في قضايا التنمية الشاملة، والتفاعل مع القضايا المجتمعية التي من شأنها التأثير على مسيرة الأداء التنموي، وتبني رؤية طموحة لمصر، من خلال آليات عمل ترتكز على منهجيات علمية رصينة وشراكات استراتيجية مع العديد من المؤسسات المحلية والإقليمية والدولية بما يخدم عملية صنع القرار التنموي ورسم السياسات العامة للدولة.