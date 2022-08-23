لأول مرة.. "الكهرباء"تسجل أقصى حمل بـ34 ألف ميجاوات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

قالت وزارة الكهرباء، إنه للمرة الأولى خلال شهور الصيف تسجل أقصى حمل كهرباء وصل إليه خلال الأعوام السابقة بنحو 34 ألف ميجاوات مع استمرار العمل على استقرار التغذية الكهربية.

واوضحت الوزارة فى بيان لها، أن القدرات الكهربائية المتاحة سجلت 48200 ميجاوات، منوهًا إلى أنه بلغ احتياطي القدرات الكهربائية 13 ألف و900 ميجاوات.

وأكدت الكهرباء، استمرار المردود الإيجابي للاستقرار الكبير في التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية على أثر التطوير الذي شهده قطاع الكهرباء والدعم الكبير من القيادة السياسية لهذا القطاع الحيوى ويستمر جميع العاملين والقيادات بقطاع الكهرباء العمل سواء على مستوى الإنتاج أو شبكات النقل والتوزيع وذلك لتلبية كافة الاحتياجات الكهربائية مع استقرار التغذية الكهربية.