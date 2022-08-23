شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: الفلاح يحقق 8 آلاف جنيه مكسبا من فدان الأرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب طارق حسانين، رئيس غرفة صناعة الحبوب، إن الفلاح يحقق 8 آلاف جنيه من مكاسب زراعة فدان الأرز، مضيفا أن الفلاح سيورد طنا من الأرز للدولة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الفلاح ملزم بتوريد 25% من إنتاج الأرز، ولا يمكن لأي شخص تخزين الأرز.

وقال رئيس غرفة صناعة الحبوب، إنه لابد لمن يُخزن الأرز أن يكون شخص ذو حيثية، مضيفا أن تكلفة زراعة فدان الأرز 15 ألف جنيه.

كما أكد رئيس غرفة صناعة الحبوب، أن هناك استراتيجية يتم العمل عليها، قائلا:«لدينا استراتيجية محترمة في توريد الأرز».