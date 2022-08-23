وزارة التضامن: الهدف من الخدمة العامة دمج الشباب فى المجتمع

القاهرة - سامية سيد - قال محمد عثمان رئيس قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم إصدار قرار بتكليف الدفعة 99 من خريجى الكليات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة من أكتوبر المقبل ولمدة عام، موضحا أن الخدمة العامة تكليف للشباب من الجنسين، وبشرط جنسية جمهورية مصر العربية، والإناث من خريجى الجامعات والمعاهد العليا دور أول 2022، والذكور ممن تم إعفائهم من الخدمة العسكرية، ومن يزيدون على حاجته بشرط مضى 3 سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "من مصر"، عبر قناة "سى بى سي"، مع الإعلامى عمرو خليل، أن الهدف الأساسى من الخدمة العامة دمج الشباب فى المجتمع، وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعى، وتأهيلهم لخوض الحياة العملية، مع إكسابهم مهارات فى سوق العمل.

وأوضح رئيس قطاع الشؤون الإدارية بوزارة التضامن الاجتماعى، أن تنفيذ الخدمة العامة للجنسين يتم فى برامج والمشروعات المجتمعية، لافتا إلى أنه تم التوسط فى مشروعات مثل تكافل وكرامة.