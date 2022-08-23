شكرا لقرائتكم خبر عن الحجر الزراعى يرد على شائعات رفض شحنات زراعية إلى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإدارة المركزية للحجر الزراعى أنه خلال الفترة الأخيرة انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي بعض المعلومات المجهولة المصدر والتي تشير لرفض السلطات الليبية للعديد من الشحنات الزراعية.

وأكدت الادراة المركزية للحجر الزراعي المصري، علي عدم ورود أى إخطارات رفض رسمية من السلطات الليبية تفيد برفض شحنات زراعية مصرية مصدرة إلى ليبيا لأسباب حجرية.

وتهيب الإدارة المركزية للحجر الزراعى بكل من ينشر هذه المعلومات بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تخص الصادرات الزراعيه المصرية وضرورة الحصول علي المعلومة من المصدر الرسمي لها وذلك قبل الإقدام علي نشرها لما قد يسببه نشر مثل هذه الأخبار الغير دقيقة من الإساءة لسمعة الصادرات الزراعية المصرية.