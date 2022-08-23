شكرا لقرائتكم خبر عن غرفة صناعة الحبوب: لن نحتاج لاستيراد الأرز من الخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز، إن توريد محصول الأرز سيتم الشهر الجاري، مضيفا أن هناك 150 نقطة في 7 محافظات التي تزرع الأزر تتسلم الإنتاج من الفلاحين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن مضارب القطاع العام في كل المحافظات فيها لا يقل عن 5 مضارب، مؤكدا أن مضارب قطاع الأعمال ستتسلم محصول الأزر من الفلاحين.

كما أكد رئيس شعبة الأرز، أن مضارب القطاع الخاص المعتمدة من هيئة سلامة الغذاء ستكون تحت إشراف التموين وستتسلم محصول الأرز من الفلاحين.

وأوضح رئيس شعبة الأرز، أن الصوامع التابعة للشركة القابضة ستتسلم محصول الأزر من الفلاحين، قائلا:" لن نحتاج لاستيراد الأرز من الخارج".