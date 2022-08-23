وزارة التعليم العالى تعلن انطلاق التنسيق بالجامعات الأهلية غدا

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور عادل عبدالغفار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن الوزير أعطى تعليمات بمد فترة التقديم للتنسيق الإلكترونى لطلاب المرحلة الثانية يوما إضافيا، حيث أن بعض الطلاب لا يزالوا مترددين فى تحديد رغباتهم وهو يضيع الفرصة عليهم فى حجز رغبتهم، حيث أن الفرصة فى التقديم لا تتكرر.

وأضاف الدكتور عادل عبدالغفار خلال إتصال هاتفى بالإعلامى يوسف الحسينى مقدم برنامج "التاسعة" عبر القناة المصرية الأولى: "نحن حريصون كوزارة كى يحصل الطالب على فرصته ويحجز مقعده فى الكلية وأن يعدل فى رغباته".

وأكد أن الهيئة القومية للجامعات الأهلية ستطلق عملية التنسيق غدا، وسيتم الإجابة على إستفسارات الطالب، كما أن هناك معمل حاسب إلى يساعده فى عملية التنسيق، موضحا أن فرصة التنسيق متاحة للطلاب فى 12 جامعة ولا نلزمة بالتقديم فى مكان معين فيستطيع تحقيق رغبته فى أى جامعة منهم.

وأوضح أن الفرصة متاحة له بالدخول على الصفحة الرسمية لوزارة التعليم العالى والتعرف على البرامج الدراسية، كبرنامج طب وجراحة، أو القطاع الهندسى، ويختار البرنامج الذى يحتاجه.